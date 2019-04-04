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﻿台東5.6級淺層地震 全台及福建多地有震感

2019-04-04 列印
        台東昨天早上九點五十二分，發生規模五點六有感地震，震央在台東縣延平鄉深度十公里，台東市區三級，過程搖晃不到十秒。台東縣消防局表示，截至目前沒有傳出任何災情。

        台灣中央氣象局表示，台東縣發生黎克特制五點六級地震，地震發生在上午九時五十二分，震源在台東縣延平鄉，震源深度十公里，全台灣均有震感，高雄市、屏東縣、嘉義縣錄得最大震度四級。

　　氣象局地震測報中心表示，今次地震屬淺層地震，是由於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓造成，不排除未來兩星期有規模達五級或以上餘震，地震後土石可能比較鬆軟，提醒清明期間掃墓的民眾要提高警覺。

　　中國地震台網測定今次地震達五點七級，震源深度十二公里。福建福州、廈門及泉州等地都感受到明顯震感，有廈門的居民表示，飯桌及睡牀等家具有晃動。
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