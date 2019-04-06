﻿天安門母親清明致祭 今年不會有集體行動

今年是六四事件三十周年，一如既往，死難者家屬於清明節到墓地致祭，天安門母親發言人尤維潔指今年不會有集體行動，相信警方的監控會比以往寬鬆。已故中共總書記趙紫陽的親友亦有到故居致祭，惟門外一早有便衣人員及公安戒備，另外，趙紫陽女兒王雁南指，六四事件一定會真相大白。



天安門母親發言人尤維潔稱，由於不希望拜祭時有警察在旁，故提前到萬安公墓拜祭在六四事件中遇難的丈夫，並為安葬在同一公墓的其餘七名死難者，各獻上兩朵玫瑰。