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﻿陝西掃墓引多宗山火 五人傷多人被捕

2019-04-08 列印
  內地清明小長假期間，陝西銅川因為市民掃墓引發多宗山火，五人受傷 ，警方拘捕至少三人，處以十五天行政拘留。

        當地消防指出，清明節假期間，截至前日（六日）下午，銅川消防救援支隊共接獲五十三宗報警，出動了一百零九輛消防車、六百二十四名消防指戰員，山火多因掃墓燒衣紙引發，加之天氣乾燥令火勢蔓延，部分已撲滅的山頭只剩灰燼。

  多宗山火共造成五人受傷，警方拘捕了至少涉事三人，處以十五天行政拘留。

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