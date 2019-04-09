  • 2019年4月9日 星期二
  • 25º
  • 87%
熱門： 丁權覆核何麗明健身中心車尾箱山林道

日報新聞 > 中國

日媒：習近平擬六月訪日與安倍晉三開首腦會談

2019-04-09 列印
　　日本共同社報道，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪擬於下月訪問日本，以實現國家主席習近平在六月到大阪出席二十國集團峰會（G20）期間訪日，並與日本首相安倍晉三舉行中日首腦會談。

　　報道指，中方傾向實現習近平首次以國家主席身份訪日。而中日雙方都考慮在首腦會談上，提出改善兩國關係，但日方仍會傳達對中國的海洋活動以及侵犯知識產權等問題的擔憂。

　　楊潔篪訪日之際，將與國家安全保障局長谷內正太郎會談。

　　兩人去年九月在中國江蘇會談，就十月安倍訪華進行了最終協調，並就下一次由楊潔篪訪日達成一致。楊潔篪訪日時或與安倍及外相河野太郎會談。

　　報道又引述多名消息人士透露，日本外相河野太郎最快本月十三日在北京與國務委員兼外長王毅會談，敲定楊潔篪訪日的日程。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd