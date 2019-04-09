日媒：習近平擬六月訪日與安倍晉三開首腦會談

報道指，中方傾向實現習近平首次以國家主席身份訪日。而中日雙方都考慮在首腦會談上，提出改善兩國關係，但日方仍會傳達對中國的海洋活動以及侵犯知識產權等問題的擔憂。
楊潔篪訪日之際，將與國家安全保障局長谷內正太郎會談。
兩人去年九月在中國江蘇會談，就十月安倍訪華進行了最終協調，並就下一次由楊潔篪訪日達成一致。楊潔篪訪日時或與安倍及外相河野太郎會談。
報道又引述多名消息人士透露，日本外相河野太郎最快本月十三日在北京與國務委員兼外長王毅會談，敲定楊潔篪訪日的日程。
無良健身中心呃客無所不用其極。消委會點名批評四間健身中心，涉及二百四十六宗投訴，指職員以威迫利誘手法促銷，合共搾取客人六百七十八萬元。最離譜的個案，涉及旺角A Plus Fitness，其職員慫恿一名...
2019-04-09
美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日（七日）表示，目前中美經貿談判不單止是謹慎樂觀，而是愈來愈接近達成協議。 中美結束第九輪經貿磋商後，兩國高級別官員本周將通過大量電話會議，繼續談判進程。庫德洛接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時，回應新華社指中美經貿談判取得新進展。他同意中美在保護知識產權及阻止強制技術轉移方面，取得很大進展，中方已承認有關問題，為談判掃除了一大障礙，形容之前無放上談判桌的都已放上枱。他形容目前中美談判是謹慎樂觀，甚至可能比謹慎樂觀更加好。 新華社上周六（六日）報道，中美雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施等協議文本，取得新進展，又...
2019-04-09
飽受醜聞困擾、兩個多星期前被股東踢出董事局的大韓航空社長趙亮鎬（Cho Yang-ho）驚傳死訊。大韓航空周一早上公佈，趙亮鎬在美國洛杉磯因病去世，終年七十歲。消息傳出後，該公司在首爾證券交易所的股價急升百分之三。 不足三周前，大韓航空的股東投票，以大比數通過把趙亮鎬逐出董事局，令他成為歷來第一位被逐出董事局的始創家族成員。他仍然擔任社長一職，但不再在董事局內擔當任何角色。趙曾經表示，會繼續參與公司的管理工作。 過去數年，大韓航空受到一連串醜聞打擊，聲譽和形象受到損害。二○一四年，趙的長女趙顯娥在紐約機場乘坐大韓航空頭等機位時，因為機艙服務員派發果仁的問題向下屬大興問罪之師...
2019-04-09
據星島地產網報道，近期上車盤交投趨活躍，買家以用家主導，其中馬鞍山中心低層戶，面積468方呎，在「零議價」下以780萬元沽出，呎價16667元。 馬鞍山中心呎價1.66萬 世紀21奇豐物業天宇海分行經...
2019-04-09
雖然中美第九輪貿易談判有進展，但投資者觀望企業首季業績，在通用電氣（GE）及波音股價拖累下，美股早段下跌，杜指曾跌178點，見26246點；納指曾跌46點，見7891點；標普500指數則跌12點，見2...
2019-04-09
曼城今晚歐聯八強首回合有射手阿古路上陣成疑，幸好前鋒加比爾捷西斯最近交足表現。加上藍月挾各賽事八連勝強勢，今仗有力反客為主，作客擊敗近況反覆的熱刺先拔頭籌。 （Now643、有線616、656台、無線myTV Super頻道303周三凌晨3:00直播） 阿古路上月尾英超作客富咸一仗傷出，之後兩場比賽都未有列入大軍名單，領隊哥迪奧拿透露︰「阿古路目前仍未參與球隊操練，暫時未知他能否出戰今晚或下輪作客水晶宮的聯賽。」即使這位阿根廷籍射手缺陣也好，藍月火力分散，史達寧、利萊辛尼、貝拿度施華等鋒將最近都能分擔破網重任。 在阿古路缺陣下，加比爾捷西斯最近兩場賽事都正選上陣，這位巴西國...
2019-04-09
克羅地亞首都薩格勒布（Zagreb），是瀰漫着千年古意的舊城區，滿佈由羅馬時期至哈布斯王朝風格的古雅建築，很適合大家漫步細賞。 遊覽薩格勒布，市中心便是主角，這裏主要分為上城及下城兩大區域，並以熱鬧的...
2019-04-09
48歲美魔女洪欣，09年嫁畀細佢十年嘅國產嫩夫張丹峰，姊弟戀一直好幸福。惜去年8月驚傳張丹峰疑出軌，搭上後生國產經理人畢瀅後，美滿婚姻現暗湧。昨日，再有張丹峰同畢瀅喺酒店房夜會3小時嘅照片流出，「欣峰...
2019-04-09
當明白人類是不停被宇宙、地球、地理、氣候等等不同的能量頻率影響，不同的能量就是不同的頻率震動影響我們的生活、運氣、情緒、際遇等等。在不同的民族和文化有不同的代號來解說，華夏文化就用五行、陰陽、先後天、八卦等的代號演繹。但大家有一點要留意的是同樣的文化代號，在不同領域會有不同的定義，以「五行」為例，五行的金木水火土人人皆知，但在風水的五行有別於命理五行、面相五行，甚至是中醫的五行。當然五行的基本大義是一樣，火一定是紅紫橙色，不會變為黑色，無論在山醫命卜相，火都是主心、眼、血、文明等表徵。如要用火，在命理要用火的人，可能要住在南方，要去氣候暖的地方，又或要有堅忍的性格，但在風水...
2019-04-09
馬會將在明日中午舉行發布會，公布本月二十八日舉行的「冠軍賽馬日」中，三場國際一級賽的入選馬名單。本地馬匹當中，苗廄「星洲司令」於剛周日的主席錦標跑得第四，但苗禮德有感是役除頭馬「美麗傳承」之外，亞軍「鷹雄」和季軍「巴基之星」都大有機會出戰女皇盃，而餘下來的頂級一哩馬是有數得計，則「星洲司令」入選冠軍一哩賽的機會，以及在該賽取得獎金機會便反而提高。因此苗禮德昨日已通知馬會，「星洲司令」將以轉戰冠軍一哩賽為優先意願。 馬場浮世繪
2019-04-09