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傳將前妻毆成植物人 葵花藥業前董事長被捕

2019-04-11 列印
　　據澎湃新聞指，上市公司、黑龍江葵花藥業集團股份有限公司原董事長、前人大代表關彥斌（圖）涉嫌謀殺被大慶市讓胡路區人民檢察院拘捕。據知情人士透露，關彥斌與前妻發生糾紛，更將她毆打成植物人。

　　現年六十五歲的關彥斌不僅曾擔任兩屆全國人大代表，更是年銷售近四十億元「葵花藥業」的持有者。他突然於本年一月一日，以「個人年齡原因」辭去公司董事長、總經理的職位，改為由兩個女兒擔任。

股價一度下跌9%

　　而在本年一月二十九日公安以「涉嫌故意殺人罪」向大慶市讓湖區檢察院市請求拘捕關彥斌，並獲批准。據知情人士透露，關彥斌與一年多前已離婚的前妻張曉蘭發生糾紛，其間一度失手把她毆打成植物人。

　　受這消息影響，葵花藥業股價一度下跌百分之九。

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