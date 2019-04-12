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穿日軍服迎親鄭州六漢被捕

2019-04-12 列印
　　河南鄭州周三（十日）街頭有男子身穿二戰時期日式軍服，開着紅色寶馬跑車迎親，相關影片也在網上流傳，引發廣大網民強烈憤慨和譴責。翌日（十一日）平安鄭州警方通報，當日晚上十一時，將涉事男子等六人全部抓獲。

　　當地警方指，影片流出後，鄭州警方高度重視，當局於四月十日晚上十一時將涉事白姓男子等六人全部抓獲。調查後指，現年二十二歲的白姓男子為求刺激，提議並與弓姓男子於婚禮當天接親過程中，穿戴仿製的日本軍服，在此過程中，負責駕駛婚車的韓姓男子使用手機將這一過程錄製成影片並上傳至網絡。豈料相關影片曝光後引發廣大網民強烈憤慨和譴責。



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