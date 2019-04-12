  • 2019年4月12日 星期五
  • 23º
  • 85%
熱門： 翁靜晶中港車牌土瓜灣謀殺周潤發張敬軒

日報新聞 > 中國

李毅受邀訪台演說遭驅逐出境

2019-04-12 列印
　　旅居美國，兼任中國人民大學研究員的社會學學者李毅，常發表武統台灣的言論。最近李毅受台灣促統團體「中國和平統一促進會」之邀，原計劃稍後在台灣公開演講。

　　不過台灣內政部移民署昨日表示，李毅日前持觀光簽證入境，依法不得發表演說，而且他過去的言論「危害國家安全和社會安定」，決定廢止李毅的入境許可，限令他昨日出境。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd