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美漢盜兵馬俑手指案 陪審團解散

2019-04-12 列印
　　美國男子掰下並偷走中國兵馬俑手指案，近日在美國審判無效，陪審團對其罪名是否成立無法達成一致，宣佈解散。案情指，「兵馬俑：秦始皇帝的永恒守衞」在美國費城富蘭克林科學博物館展覽期間，疑犯羅哈納二○一七年十二月二十一日去該博物館參加一個派對後，溜進展廳掰下兵馬俑的大拇指並帶走，此事在中國引起極大憤怒。

　　據美媒報道，針對此案件，因為陪審團在被告是否有罪的問題上意見不一，當地法院周二（九日）判決審判無效，陪審團解散。

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