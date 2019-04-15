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美方將與劉鶴電話會談 ﻿努欽：﻿﻿美中貿易談判近尾聲﻿

2019-04-15 列印
　　美國財長努欽（Steven Mnuchin）表示，美中貿易談判已經接近尾聲，可望舉行最後一輪貿易談判。

　　努欽在華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行春季會議時，向在場記者表示，指相較定出達成協議的日期，達成正確的協議更加重要。他又指，現時磋商的協議文本共有七章，內容非常詳細，涵蓋以往沒有觸及的議題，協議內容將會超越以往華府要求中方向美國公司開放巿場。雙方在協議內都有作出承諾，執行機制對雙方都有效。

　　他與貿易代表萊特希澤將於這個星期，與中國副總理劉鶴進行兩次電話會談。雙方亦會討論是否需要再次面對面會談，以達成貿易協議。



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