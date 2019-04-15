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廣東10地區落冰雹 居民指粗如筷子頭

2019-04-15 列印
　　廣東十個地區昨日陸續發出冰雹橙色預警，雷雨和大風伴隨對流雲影響，當中在江門上川島的沙堤漁港，自下午開始落冰雹。有當地居民指，冰雹的形狀粗如筷子頭。

　　廣東氣象台於下午一時四十四分發出預報，從廣西進入的暴雨正影響清遠、肇慶和雲浮，其中雲浮郁南的強對流天氣明顯。同日下午二時三十一分，雲浮、羅定、清遠、新興、台山，陽春以及恩平等地區亦發出冰雹橙色預警。其中，在江門上川島的沙堤漁港，自下午開始落冰雹。

　　有當地居民指，冰雹下了近一至兩分鐘，其形狀粗如筷子頭。氣象台預計，受冷空氣和切變線影響，未來幾天廣東省強降水頻繁，雷雨時局部伴有八級以上的大風和冰雹。



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