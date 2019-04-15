  • 2019年4月15日 星期一
  • 22º
  • 81%
熱門： 深水埗槍擊威廉王子海關洪欣何猷君

日報新聞 > 中國

中國唯一雌性斑鱉 人工授精後死亡

2019-04-15 列印
　　前天下午，中國唯一一隻雌性斑鱉在蘇州動物園進行第五次人工授精後不幸死亡，目前該「極度瀕危」動物全球已知僅剩三隻，被稱為「世界最孤獨的動物」。

　　據蘇州動物園工作人員介紹，此前全球已知斑鱉為四隻，其中蘇州動物園內有一雌一雄。國際野生生物保護學會的資料顯示，蘇州動物園的雄性斑鱉背甲和生殖器有嚴重的傷痕，造成了終身殘疾，無法自然授精。 蘇州動物園內過去四次進行斑鱉人工授精均因取卵困難而失敗。

  此次人工授精操作與斑鱉死亡原因等情況有待進一步披露。據了解，死亡的這隻雌性斑鱉來自長沙動物園。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd