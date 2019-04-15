中國唯一雌性斑鱉 人工授精後死亡

據蘇州動物園工作人員介紹，此前全球已知斑鱉為四隻，其中蘇州動物園內有一雌一雄。國際野生生物保護學會的資料顯示，蘇州動物園的雄性斑鱉背甲和生殖器有嚴重的傷痕，造成了終身殘疾，無法自然授精。 蘇州動物園內過去四次進行斑鱉人工授精均因取卵困難而失敗。
此次人工授精操作與斑鱉死亡原因等情況有待進一步披露。據了解，死亡的這隻雌性斑鱉來自長沙動物園。
收養寵物，少一點愛心，也難以勝任，更何況要照顧滿身細菌惡疾的流浪貓狗！「樂康社會服務聯會」創會主席陳秀姚過去二十七年來獻身照顧流浪貓狗，即使六年前確診右盤骨寬關節骨枯症，不良於行，甚至為貓狗與家人反目...
2019-04-15
中國地震台網正式測定，昨天中午十二時四十七分在北京懷柔區發生三級地震。距北京市區四十八公里，這次地震是北京市近二十多年來第一次三級地震。 據中國地震台網發佈，地震震源深度十九公里，震中位於北緯四十點三四度，東經一百一十六點三九度。據移動人口大數據分析，震央二十公里範圍內人口數約五十三萬，五十公里範圍內約一千七百零一萬，一百公里範圍內約三千三百七十一萬。 四月七日北京海淀區附近發生二點九級地震。中國地震台網中心研究員孫士鋐解釋，從震源深度來看，兩場地震均屬自然地震，且不存在直接關聯。 對於兩次地震間隔較短的問題，孫世鋐指，這符合北京地區平均每月發生兩級以上地震大於等於...
2019-04-15
一個黑客組織入侵美國聯邦調查局國家學院（FBI National Academy）舊生會數個相關網站，偷取了數以千計聯邦特務、警務人員和其他執法人員的個人機密資料，並在網上公開那些資料。當局已展開調查...
2019-04-15
南區壽臣山一帶，建有不少低密度豪宅，由於私隱度高，環境幽靜，吸引不少富豪名人居住。是次介紹的朗松居，坐落壽山村道，放盤罕有，其中一座洋房面積2939方呎，空間偌大，設四房連兩套房，外望翠綠山景，盡享悠...
2019-04-13
港股上周五一度回調，尾段卻拗腰倒升70點，成功收復10天線。美國當晚亦一度彈升近300點，最後收市仍升269點。分析認為，港股市底仍然強，逐步挑戰今年高位，本周關注美股業績期表現及中國首季國內生產總值...
2019-04-15
艾朗藍斯即使季尾離開阿仙奴，但最近表現依然勇猛，矢言要助槍手以前四名完成英超。今晚聯賽作客遇強即屈的屈福特，這位威爾斯國腳可望繼續挺身而出，領兵全取三分兼為周四歐霸壯聲威，直取客勝。（Now621台周二凌晨3:00直播） 下季免費轉投祖雲達斯也好，艾朗藍斯最近在阿仙奴的表現沒有得過且過，反而各賽事近四場貢獻兩球一助攻。此子豪言要盡力助槍手打入英超前四︰「聯賽餘下最後六輪，我定要拼盡全力完成在球隊的最後使命。」 屈福特遇強現形 屈福特近五輪英超兩勝三負，期間對利物浦、曼城和曼聯悉數落敗。該隊已打入足總盃決賽，聯賽身處中游戰意成疑，相信兵工廠有力在周四歐霸八強次回合作客拿玻里前...
2019-04-15
手機成績驕人，HUAWEI主攻商務的MateBook系列手提電腦也打出名堂，且看輕薄新作Matebook 13，除了處理器升級，還內置高轉速風扇改善散熱效能，加上HUAWEI Share 3.0功能，...
2019-04-15
第38屆香港電影金像獎頒獎典禮昨晚圓滿結束，最後黃秋生憑《淪落人》三度勇奪金像影帝寶座，而內地演員曾美慧孜就憑《三夫》首度榮封金像影后！大會昨晚假尖沙咀文化中心舉行，眾星盛裝赴會，女星精心打扮上陣，在...
2019-04-15
公廁污糟邋遢，成為民生問題。近期有兩單新聞與公廁有關，一是一名打理廁所的外判清潔工被迫在公廁內用膳，二是財政預算案動用六億元改善公廁，兩者有莫大關連，當局不能盲目投放資源，否則公廁臭名將難以解除。 外判清潔工在公廁內吃飯，聞者心酸，食環署回應指公廁內有值勤室，工人可以在內吃飯或小休。但昨天有關注勞工團體踢爆，所謂值勤室其實是雜物房，不但窄小，且放滿雜物，沒有抽風設備，積聚廁所氣味不散，叫清潔工在內吃飯，令人難受。 早前政府表明動用預算案撥出的六億元，改善全港二百多個公廁，官員稱會引入新設備，做到除濕、除味和除污跡。但從清潔工的苦況可以看到，只靠先進設備，沒有良好管理，不能強...
2019-04-15
澳洲馬后「雲絲仙子」剛於周六在蘭域馬場順利第三度攻下女皇伊利沙伯錦標，除了保持連續三十三場不敗之外，亦取得出道以來第二十五場一級賽的勝利，為其輝煌競賽生涯寫下最完美的結局。 由華禮納訓練的「雲絲仙子」父系為「街頭口號」，是其母VEGAS SHOWGIRL的第三胎。這匹明星賽駒於一四年六月四日首度上陣，即在和域園勝出千一米兩歲馬讓賽，同年九月牠以輕鬆姿態勝出二級賽雷霆錦標，首嘗級際賽的滋味。雖然牠在三歲時分別負於「第一印鑑」、「隨波逐流」及「奮而威」的蹄下，又在一級賽澳洲橡樹大賽中負於「快如疾風」，不過該役也是牠最後一場敗仗。 自一五年五月十六日在布文胯下捧走陽光海岸堅尼起，...
2019-04-15