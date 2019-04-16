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胡耀邦逝世30周年　親屬低調拜祭

2019-04-16 列印
　　中共前領導人、總書記胡耀邦昨日逝世三十周年，胡的部份親屬昨早到江西共青城陵園拜祭。據報道，胡在北京的故居未見有人到場致祭，門外有多名便衣人員把守。

　　中國人權民運信息中心指，胡耀邦的長子胡德平等親屬昨早已去過共青城陵園，祭拜胡耀邦及其夫人李昭。當局又要求親屬低調處理，胡耀邦女兒李恒及丈夫海軍上將劉曉江已在近日提前拜祭，昨日沒有現身。

　　中心又指，胡德平等人今天上午才會離開共青城，親屬昨午及晚上仍會參加當地一些座談與展覽活動，包括題為保護「紅色記憶」及革命文物的展覽，展出由胡耀邦故里提供的圖片，但當局刻意低調。胡耀邦親屬所住的酒店外，仍有數十名公安嚴密監視，氣氛高度緊張。

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