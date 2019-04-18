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劉強東涉性侵案遭索償五萬美元

2019-04-18 列印
　　京東創辦人劉強東涉嫌於去年八月在美國性侵一名二十一歲中國女留學生劉靜瑤（音譯，Liu Jingyao），最終獲檢方決定不予起訴。但該留學生本周二（十六日）再次入稟法院，循民事索償五萬美元（約三十九萬港元）。劉強東代理律師Jill Brisbois發聲明，稱目前還沒有研究對方的訴狀，不方便對一個正在進行的訴訟發表評論。但此前明尼蘇達州亨內平縣檢察官辦公室對劉強東已作出不起訴的決定，「我們堅信他是無辜的，我們強烈認為這個起訴是缺乏事實依據的，我們會堅決地為他辯護。」

　　京東集團代理律師Peter Walsh亦發聲明回應指，目前對此無法發表評論，但將堅決地對這個不實的指控進行辯護。去年八月，劉強東被指性侵後，被美國警方扣留；經過三個月的調查，認為證據不足，最後沒有提出指控。

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