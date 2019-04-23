  • 2019年4月23日 星期二
  • 30º
  • 72%
熱門： 潘樂陶一蘭韓國瑜斯里蘭卡黃澤鋒

日報新聞 > 中國

劉強東涉性侵片曝光

2019-04-23 列印
女方主動邀進酒店房

　　京東集團行政總裁劉強東去年在美國被指涉嫌性侵，檢察當局調查後認為證據不足撤控，惟案中受害的女大學生上周二（十六日）又向劉民事索償。

  近日網上又再流傳疑似劉強東性侵當晚在酒店的片段，顯示女方舉止親密，主動邀請劉進入酒店。劉強東的律師其後於微博上承認影片屬實。

　　據片段顯示，身穿黑衣的女方和身穿白衣的助理陪同劉強東進入酒店，再一同乘搭電梯，稍後再換乘另一部電梯。女方在電梯內主動按下樓層按鈕，到達樓層後再做出邀請手勢請劉先行步出電梯。女方此時挽着劉的手臂走到房間，並主動開門，請其進入。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd