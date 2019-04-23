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韓國瑜是否參選總統 最快明日表態

2019-04-23 列印
　　台灣二○二○總統大選參選消息陸續傳出，國民黨內呼聲最高的高雄市長韓國瑜則多番強調無意參選，然而黨主席吳敦義日前又指會徵召他參選。韓國瑜昨天早上出席活動時表示，正就參選草擬聲明，與內部仔細討論內容，最快明日公佈，最遲亦在本周面世。

聲明涵蓋四方面

　　韓國瑜透露，聲明主要涵蓋四個方面，第一感謝海內外的關切；第二說明對黨內初選的態度；第三闡述對中華民國未來的擔憂跟掛心；第四則提到高雄未來的發展需要怎樣的幫助，如何蛻變與躍升，讓高雄市再起。

　　韓續指，過去這段時間很多人關心他會否參選，故他應該負責任發個聲明，闡述他的態度。有台灣媒體推測，韓國瑜草擬的聲明可能圍繞他常常提及的「國家安全、人民有錢」這句說話。

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