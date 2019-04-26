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河北地盤升降機折斷 至少十一死兩重傷

2019-04-26 列印
  河北省衡水市一個建築地盤昨早有升降機折斷傾覆，造成至少十一人死亡，兩人重傷。傷者正在醫院搶救。事故原因有待進一步調查。

　　據衡水市委宣傳部官方微博稱，昨早七時許市內桃城區翡翠華庭有建築住宅項目的施工升降機發生意外。傷者正在留醫搶救，情況穩定。

  有內媒翻查國間企業信用信息公示系統，發現開發商「衡水友和房地產開發有限公司」去年五月曾發佈違法廣告遭罰款五千元人民幣。

而據今次出事的項目「衡水翡翠華庭」微信公眾號四月十三日發佈的工程進度顯示，「項目從開槽到迅速崛起的高樓，屢次因環保響應停工，依然能保證工程進度，是我們提前應急預案，合理安排施工，最大限度提高工作效率」。
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