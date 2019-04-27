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《復仇者4》內地首映 加插法院「追數」短片

2019-04-27 列印
　　浙江麗水市蓮都區法院與當地一家戲院合作，在《復仇者聯盟4》首映場的片頭，加插約半分鐘「欠債未履行後果」短片，公佈六十名「走數」人士名單，吸引不少觀眾舉機拍攝。有傳有「走數人士」得知醜行被曝光後，趕到法院繳交五萬元欠款，要求除名，因其女兒將在周末與同學結伴觀看該電影，不想女兒知道自己如此無賴。

　　據悉，蓮都區法院自去年起，累計發佈五八千四百七十八條相關名單，逾三百人的名字曾登上電影銀幕、街頭的LED屏幕等，其中約八十人已繳回欠款。
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