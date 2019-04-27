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四川腦退化婆婆 爬窗逃跑幸被救回

2019-04-27 列印
　　四川有一名八十四歲罹患腦退化症的婆婆，被家人鎖十五樓的家中休息，但婆婆爬出窗外，徒手抓着鐵欄杆從十五樓爬至五樓。住戶及時發現，將婆婆拉進自己的單位，救回一命。

　　據悉，當日婆婆的家人有事外出，為了避免她自己跑出來，將大門悉數反鎖後才出門，但婆婆仍然透過窗戶爬出大樓外，再徒手抓着罩住冷氣機的鐵欄杆，從自住的十五樓爬到五樓，最後被四樓和五樓間的階梯擋了下來。鄰居得知婆婆攀爬欄杆後，馬上報警，救護人員檢查婆婆的情況，幸無大礙。

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