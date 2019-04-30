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努欽：中美貿談進入最後階段

2019-04-30 列印
　　美國財長努欽前日接受《紐約時報》指中美接近達成貿易協議，雖然還有大量工作未完成。不過，努欽拒絕預測談判是否會在六月底前完成，他只是說「相信中美雙方都希望達成貿易協議，而目前磋商已取得很大進展」。

　　另外，努欽指將會在新一輪美中貿易談判中，就禁止伊朗原油的進口與中國進行討論。

　　努欽和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等貿易談判代表會在今日前往北京開展貿易磋商，而中國貿易談判代表團則將下月八日到訪華盛頓繼續談判工作。

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