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傳郭台銘將赴白宮晤特朗普

2019-05-02 列印
　　台灣鴻海集團董事長郭台銘盛傳將赴白宮與美國總統特朗普會面，討論在美國威斯康辛州設廠的相關問題。由於郭台銘已宣佈競逐國民黨總統初選，他此行格外引起關注。白宮回應說，當地時間四月三十日沒有會面活動，但不排除稍後會有安排。

　　美聯社報道，郭台銘將前往白宮參加會議，但目前尚不清楚原因。富士康四月三十日的一份聲明指出，將定時與威斯康辛州聯邦政府進行往來，但出於私隱原因，此類互動的細節無法公開。威州州長艾佛斯（Tony Evers）向美聯社表示，郭台銘會與特朗普會面，但他並不清楚會談內容。艾佛斯說，富士康希望重新與美國簽訂合約。

  郭台銘曾經承諾，投資威斯康辛州一百億美元（約七百八十億港元）並創造一萬三千個工作機會，但此支票一直未兌現。

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