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捨身救同學擋八刀 桂林女大生肝膽遭刺傷

2019-05-02 列印
　　內地一名女大學生眼見同學被人用刀施襲，竟捨身為對方擋了八刀，肝膽受重傷，幸好經過兩次手術後康復出院，獲頒授「見義勇為積極份子」的榮譽。

　　事發於廣西桂林電子科技大學花江校區，三月十日，一名來自浙江寧波的二十歲女大學生崔譯文，目擊一名男同學因不滿其前任女友對自己不理不睬，竟試圖用刀傷害前女友。崔譯文不但上前制止，更捨身為女同學擋了八刀，惟女同學仍身中十五刀。崔譯文肝膽被刺受傷，兩人事後被送院搶救，經兩次大手術後，崔譯文順利康復出院，女同學亦脫離危險。崔譯文事後表示自己是軍人的女兒，直言不可能退縮，「我只知道，我不衝上去，她可能會死。」而她英勇的行為獲得當局頒授「見義勇為積極份子」的榮譽。

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