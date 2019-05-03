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遊客飛出滑梯 四川樂園14死傷

2019-05-03 列印
　　內地五一長假首天，四川成都一個親子樂園發生兩死十二傷意外。從現場傳出的影片可見，不少受傷的大人及小孩躺在滑梯附近地面等待救援，有大人的腿部明顯外翻骨折，也有年幼的孩子躺在地面傷勢不明。

　　據報，五月一日下午，位於成都市太平街道的「孩子的院子」親子樂園發生一宗遊客衝出滑梯防護設施意外，十四名遊客衝出滑梯（其中成人八名，未成年人六名）。當中兩名成人傷者送到醫院經搶救無效死亡，十二名受傷遊客正在醫院接受治療。

　　據悉，「孩子的院子」親子樂園對外聲稱，出事滑梯是世界上最長的滑梯，從上往下迅速滑落，要花三分鐘。內地傳媒「四川在線」報導指，意外起因是園內一條長滑梯的繩子斷裂。

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