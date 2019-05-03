遊客飛出滑梯 四川樂園14死傷

苗廄「星洲司令」和方廄「川河尊駒」，都已接受新加坡馬會的邀請，將於本月二十五日在新加坡克蘭芝馬場出戰新加坡一級賽克蘭芝一哩賽，屆時會分別由田泰安和潘頓主轡。苗禮德表示，「星洲司令」將在本月十八日運往當地作備戰，他認為馬兒目前的戰鬥力較自己去年派遣出戰同賽並得亞軍的「馬上發財」更高，而剛周日「星洲司令」在冠軍一哩賽只不敵於馬王「美麗傳承」得第二便是級數證明，希望這匹五歲馬屆時能得佳績為港爭光。「川河尊駒」今次則是以衞冕身分參戰。 由於「星洲司令」和「川河尊駒」遠征新加坡，換言之等周放棄出戰下月二日在日本東京競馬場舉行的國際一級賽安田紀念，也令今屆的安田紀念的報名港駒，只餘下摩...

2019-05-03