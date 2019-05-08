多個省份出現立夏飛雪

五月六日是二十四節氣中的立夏，但在湖北神農架林區的神農頂景區，出現明顯降雪。神農營景點負責人表示，景區內以前也有過五月飄雪的景觀，但並不算常見。立夏飛雪也讓遊客感覺十分驚奇。



而在陝西秦嶺主峰太白山景區昨日亦下起了大雪，為遊人上演了一場「飛雪迎夏到」的獨特美景，讓人一秒從夏季穿越到了冬天。景區積雪厚度達十五厘米 ，溫度零下一度，整個山體銀裝素裹，甚是壯觀。



同時，四川九寨溝下了一場大雪迎接夏天，晶瑩的冰雪世界，是大自然靜謐中的驚喜。



