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孟晚舟引渡案九月再審

2019-05-10 列印
　　華為首席財務執行官孟晚舟引渡案，昨日凌晨於加拿大溫哥華卑詩省高等法院再度開庭，法官決定於九月廿三日至廿五日及九月三十日至十月四日再開庭，進行信息披露申請聽證會，而引渡聽證會則未知何時展開，孟晚舟的律師指出，此案在引渡程序過程中出現的政治因素嚴重損害司法的公正。

  而華為指美國濫用司法程序，而法官批准孟晚舟於保釋期間搬到名下位於溫哥華的住所。

　　華為代表指，加方的執法過程，多次嚴重侵犯孟晚舟的權利；加拿大警方故意延遲出示拘捕令，以「例行入境檢查」為名，非法扣押孟晚舟，並搜查其行李，根據FBI的指示扣押其手機和其他電子設備，強迫她交出密碼。

  法官批准孟晚舟以一千萬加元保釋，亦批准孟晚舟於保釋期間搬到名下，位於溫哥華的住所，但她需要交出所有旅遊證件，並佩戴電子腳鐐。

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