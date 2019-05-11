司法部指為「極尖端」組織成員 ﻿中國兩黑客﻿﻿涉盜美醫保客資料

美國司法部周四宣佈起訴兩名中國人，指他們於四年前非法入侵醫療保險公司Anthem Inc.和另外三家公司的電腦系統，竊取接近七千九百萬人的個人機密資料包括姓名、出生日期、社會保障號碼和醫療保健記錄等。司法部形容兩人是一個「極之尖端」的中國黑客組織的成員。



美國司法部證實其中一人是三十二歲的王福傑（譯音、Fujie Wang），但沒有披露另一人的姓名，案件於二○一四至一五年間發生，主要針對總部位於印弟安納波利斯市的Anthem Inc.。那是美國有史以來最大宗涉及醫療保健體系的黑客入侵案。



起訴書指出，在二○一四年二月，王福傑與另一名被告中國黑客組織內其他成員，在那些目標電腦系統內，植入惡毒軟件和工具程式，搜集那些電腦的檔案和數據資料。



根據聯邦調查局發佈的通緝海報所提供的資料，王福傑在深圳居住，他和另一名被告被控以一項串謀詐騙、一項串謀電子詐騙、進行與電腦及盜竊身份相關的活動、蓄意破壞受保護的電腦等四項罪名。對於當局是否有信心能王引渡到美國調查及審訊，司法部發言人拒絕置評。



Anthem Inc. 是全美第二大醫療保險公司，去年十月同意支付創紀錄的一千六百萬美元（一億二千多萬港元）款項給政府，藉以解決該公司被指違反保障私隱條例的訴訟，公司周四作出回應，對當局採取起訴行動表示歡迎，並強調沒有證據顯示截至二○一五年被竊取的資料，被人利用作詐騙用途。



科網保安公司Symantec於二○一五年發表一份報告，相信那些入侵行動是中國黑客組織「Black Vine」做的，並指該組織三年來一直活躍地進行此類電子間諜活動，目標包括宇航業、能源業及醫療保健業。



