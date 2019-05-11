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溫家寶映秀視察 民眾：歡迎你回家

2019-05-11 列印
　　國務院前總理溫家寶二○○八年時曾領導四川汶川九級大地震救災工作，內地網民發佈影片，溫家寶日前到訪四川映秀地震體驗館，與群眾握手，精神很好，滿面笑容。而映秀民眾穿著民族服裝向溫家寶說：「歡迎你回家！」。

　　溫家寶昨日繼續視察行程，轉到綿竹受到當地民眾熱烈歡迎。發佈影片的微博網民說：「謝謝您地震後十一年還想着我們老百姓」。

　　映秀鎮於二○一二年建立了地震體驗館，普及地震科普知識。民眾可以體驗真實二級至八級地震來臨時地震對人體的影響力，體驗真實地震震級如何對人類造成傷害和身臨其境的身心感受。

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