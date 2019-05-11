溫家寶映秀視察 民眾：歡迎你回家

溫家寶昨日繼續視察行程，轉到綿竹受到當地民眾熱烈歡迎。發佈影片的微博網民說：「謝謝您地震後十一年還想着我們老百姓」。
映秀鎮於二○一二年建立了地震體驗館，普及地震科普知識。民眾可以體驗真實二級至八級地震來臨時地震對人體的影響力，體驗真實地震震級如何對人類造成傷害和身臨其境的身心感受。
子宮頸癌疫苗水貨疑雲事件愈演愈烈，陷入羅生門！捲入事件的環亞體檢集團佐敦診所，昨日有逾六十名內地女子追問疫苗真偽及要求退款，警方、海關及衛生署均接報到場了解。環亞集團發聲明指，他們的疫苗均由默沙東藥廠...
2019-05-11
美國司法部周四宣佈起訴兩名中國人，指他們於四年前非法入侵醫療保險公司Anthem Inc.和另外三家公司的電腦系統，竊取接近七千九百萬人的個人機密資料包括姓名、出生日期、社會保障號碼和醫療保健記錄等。司法部形容兩人是一個「極之尖端」的中國黑客組織的成員。 美國司法部證實其中一人是三十二歲的王福傑（譯音、Fujie Wang），但沒有披露另一人的姓名，案件於二○一四至一五年間發生，主要針對總部位於印弟安納波利斯市的Anthem Inc.。那是美國有史以來最大宗涉及醫療保健體系的黑客入侵案。 起訴書指出，在二○一四年二月，王福傑與另一名被告中國黑客組織內其他成員，在那些目標電腦...
2019-05-11
法國七十二歲老翁薩萬（Jean-Jacques Savin）乘坐特製木桶，成功橫越大西洋，抵達加勒比海法屬的海外省份馬丁尼克（Martinique）。薩萬這次旅程長達四千五百多公里，花了四個月時間始完成。 薩萬是於去年十二月二十六日在西班牙加那利群島（Canary Islands）外海下水，展開他的木桶漂流行程。隨洋流載浮載沉一百二十二天後，薩萬於上月二十七日進入加勒比海海域，並宣告計劃圓滿成功。 薩萬在社交網站發文，和二萬三千名追蹤者分享他在海上漂流四個月後登陸的感覺。他說：「我頭幾步走得艱難，像是喝醉了。這是我近一百二十七天以來，第一次抹肥皂沖熱水澡。他們給我吃任何我想...
2019-05-11
九龍傳統豪宅地段畢架山，環境幽靜，加上擁小學41號名校網，吸引不少家庭客。是次精選的放盤位於畢架山一號，物業依山而建，私隱度高。 畢架山一號坐落九龍塘畢架山，享九龍半島全景，並屬小學41名校網中，其中...
2019-05-11
雖然加關稅無可避免，但恒指昨日高開151點，報28462，及後買盤增加，高見28833，惟「死線」逐步逼近，升幅也隨之收窄。中午12時正，美國如期上調關稅，午後中港股市一度急插，恒指上午升幅盡失，曾倒跌107點，低見28203。不過，之後傳出「國家隊」入市，恒指跟隨A股掉頭回上，收報28550，升239點或0.84%；國指也反彈，收報10931，升85點或0.79%。大市全日成交1250.34億元。 國指反彈升85點 金管局周四發出餘下4個虛擬銀行牌照，有份的騰訊（700）升1.7%，收報382元，單隻貢獻恒指51點；同樣染指虛銀的平保（2318）升2.48%，報88.85...
2019-05-11
拜仁慕尼黑只要今晚德甲作客擊敗幾可肯定得季軍的RB萊比錫，便可提早完成七連霸偉業。陣中過氣2R組合列貝利和洛賓請纓出戰，欲為今夏離隊前畫上完美句號卻隨時弄巧反拙，加上對手為免月尾德國盃決賽再碰頭前受打擊，今戰勢當攔路虎，故一於捧讓球主客和受讓一球「主勝」。（Now671、有線612、652台、Fox+今晚9:30直播） 已連續六季稱霸德甲的拜仁今仗只要擊敗萊比錫，便可提前一輪力壓多蒙特封王。效力逾十年並確定一起在今夏離隊的2R列貝利和洛賓立即請纓出戰，後者矢言：「我在拜仁度過美好的十年，希望可好好享受最後幾場比賽。我不單止想出場向球迷說再見，還希望作出貢獻，相信自己...
2019-05-11
半年一度的城中購物盛事「SOGO Thankful Week 崇光百貨感謝周年慶」於即日開鑼，產品種類應有盡有，不過最吸引女士們的，當然是美妝系列，原來扮靚都可以好慳家！文︰Angel圖︰陳鐵剛 今次...
2019-05-11
嚟緊周日（12日）就係母親節嘞！娛圈滿分乖仔Chilam（張智霖）已身體力行、提早同餅印媽咪曹珍妮慶祝啦！日前下午，黑超Chilam陪金毛靚媽行中環ifc，凍齡兩母子有講有笑，全無代溝。最後，當張媽媽...
2019-05-11
美國果真對二千億美元的中國貨品加徵百分之二十五的關稅，美國總統特朗普說他收到習主席的一封「美麗的信件」，又話仍然有機會在本周內達成協議。不過，他又補充，說加關稅是很好的選擇，更聲言正在開始草擬對三千二...
2019-05-11
第六場四班一二○○米。筆者早前推介「傳盛」時，曾提及過牠在三月十七日的499場次角逐千二米，負三個身位看似沒威脅，但其實三甲馬在直路上都是走外疊有利場地，若只與走中內疊的對手比較，其實只落後有級數的「清新動力」半個多身位，名次及所負距離並未反映其真正表現。最後，「傳盛」不但順利擊敗試閘之星「寶山鷹」取勝，而且遠遠彈離在該途程有好戰績的「陽光大地」，走勢比預期更悅目。如今，論到「清新動力」上陣，「傳盛」的佳績又可反過來成為前駒的強勁數據了。 再者，當時說499場次的偏差利走外疊，多少有靠估的成分，不過之後除了「傳盛」再出取勝之外，同場也是在直路走內疊而負三個多身位的「勁瀟灑」...
2019-05-11