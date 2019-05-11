溫家寶映秀視察 民眾：歡迎你回家

第六場四班一二○○米。筆者早前推介「傳盛」時，曾提及過牠在三月十七日的499場次角逐千二米，負三個身位看似沒威脅，但其實三甲馬在直路上都是走外疊有利場地，若只與走中內疊的對手比較，其實只落後有級數的「清新動力」半個多身位，名次及所負距離並未反映其真正表現。最後，「傳盛」不但順利擊敗試閘之星「寶山鷹」取勝，而且遠遠彈離在該途程有好戰績的「陽光大地」，走勢比預期更悅目。如今，論到「清新動力」上陣，「傳盛」的佳績又可反過來成為前駒的強勁數據了。 再者，當時說499場次的偏差利走外疊，多少有靠估的成分，不過之後除了「傳盛」再出取勝之外，同場也是在直路走內疊而負三個多身位的「勁瀟灑」...

2019-05-11