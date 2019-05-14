期望候選人能公開辯論 ﻿郭台銘﻿﻿向吳敦義提三建議﻿

在台灣，國民黨將於周三舉行中常會，通過總統初選提名辦法，主席吳敦義昨早與鴻海董事長郭台銘會面近一小時，會上他向吳敦義提出幾點建議，會後，郭台銘被記者問及是否願意當副手，他表態稱自己適合當主帥，他強調如果自己最終落敗，會協助勝出初選的候選人。



郭台銘表示，他對吳敦義提出了三點建議，包括，每個候選人都必須遵守黨內辦法規定，初選辦法公平公開的民主程序；希望將手機民調的排名納入初選規定，比例由黨決定，並建議參考民進黨做法，同時建議國民黨舉辦公開政見發表會與公開辯論會，由黨員、媒體、公民代表針對國政方針提問，讓公民了解誰最適合做總統。



另外，郭台銘建議，辯論會應納入經濟議題，任何問題都要以經濟規劃為主軸，他想帶領台灣走向國際，他在喬布斯（Steve Jobs）、亞馬遜和孫正義的身上吸收了不同的經驗，近日開始聯絡紐約市市長聚餐，將向他請益治國方針。他希望，在未來三場辯論會中加入經濟議題，他表示討論經濟議題，自己是最合適的人選，他同時強調自己是為了年輕人、台灣經濟、台灣未來而站出來的。



強調無意為任何人擔當副手



郭台銘續指，他以打國際經濟、提升台灣國際競爭力為主，希望所有候選人都有參與公平、公正、公開的政見發表會或辯論會，或接受公民團體提問，據了解，針對黨內總統初選候選人，吳敦義至今已先後跟五位人選會面，包括高雄市市長韓國瑜、立法院前院長王金平、前台北縣長周錫偉、新北市前市長朱立倫、教授張亞中，預計在郭台銘會談後，最快周三中常會就會通過特別辦法。



然而，當記者在會後問及他會否願意為其他人出任副總統，郭台銘則表示他無意為任何人擔當副手，因為自己習慣當主帥、做決定，如果自己敗陣， 會用其他方法協助勝出初選的候選人。



