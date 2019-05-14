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孟晚舟向華為員工發信 感謝支持「讓我讀到溫暖」

2019-05-14 列印
　　華為副董事長孟晚舟上周三上庭，出席美國要求引渡的排期聆訊，內地傳媒報道，孟晚舟在出席聆訊後一日向全體華為員工致信，稱感謝華為同事的支持，讓她「讀到溫暖，而孟晚舟會於九月廿三日再到法院接受審訊。」

　　信中提及，每當庭審結束，都會有多名同事克服時差，關注她的消息。他們一直關注，並持續為她打氣，當中更有不少定居在溫哥華的前同僚在庭審前排隊入場支持她。他表示大家的支持令她非常感動，在結尾，孟晚舟謝謝每一位華為員工的支持， 令她現時即使困在斗室內，仍然保着希望與信心。

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