習近平在演講中提及，如各國重新回到自我封閉的孤島，人類文明將因老死不相往來而失去生機活力。同時表示亞洲近幾十年發展，經驗之談是要敞開大門，主動融入世界經濟發展潮流，相信亞洲人民也想遠離封閉，希望各國秉持開放精神，推進政策溝通、實施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，共同構建亞洲和人類文明共同體。
習近平籲同建開放融通亞洲
習近平在演講中提及，如各國重新回到自我封閉的孤島，人類文明將因老死不相往來而失去生機活力。同時表示亞洲近幾十年發展，經驗之談是要敞開大門，主動融入世界經濟發展潮流，相信亞洲人民也想遠離封閉，希望各國秉持開放精神，推進政策溝通、實施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，共同構建亞洲和人類文明共同體。
消委會揭廣東話面試「出術」 外傭貨不對辦 中介拒退款
外傭已經成為很多香港家庭不可缺少的一員，惟外傭中介公司良莠不齊。消委會昨日公佈，有中介公司在視像會議面試過程中造假，透過翻譯向女傭「通水」，幫助女傭扮懂得廣東話。另外，中介所謂的「百分百退款」，亦受到...
2019-05-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
特朗普轉口風：小爭執 美財長擬再度訪華續談判
中美第十一輪談判結束後，雙方宣佈互徵關稅，而昨日美國總統特朗普表示仍然憧憬與中方達成協議；而美國財政部宣佈努欽會於短時間內訪華，預料會與中方官員進行另一輪的磋商，中國外交部並未證實消息。 中美經過十一輪的磋商之後，貿易戰正式升級，美國總統特朗普日前接受訪問時大吹暖風表示，美國與中國貿易的談判沒有破裂，只是出現了一些小爭執，相信在適當的時機雙方便會達成協議，他續指，美國多年來受到中國不公平對待，但美國處於強勢，總會勝出，雖然與國家主席習近平的關係非常好，但除非是對美國有利的協議，否則他不會簽署；而他亦呼籲聯儲局啟動減息程序以應付中國降準，不過，美國紐約儲行行長威廉斯及堪薩斯城...
2019-05-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
莫內《乾草堆》8.7億天價買出
法國印象派大師莫內（Claude Monet）經典名畫《乾草堆》（Meules）系列其中一幅畫作，周二在紐約蘇富比拍賣，結果以一億一千零七十萬美元（八億六千六百八十七萬港元）天價成交，刷新個人作品最高價紀錄，亦成為史上首幅在拍賣場衝破一億美元（七億八千萬港元）大關的印象派畫繪畫，以及名列拍賣史上第九貴的畫作。 這幅《乾草堆》於一八九○年完成，拍賣過程一度十分激烈，在逾八分鐘的競拍時間裏，至少七名競拍者參與出價。最終投得此畫的是坐在房間後方的一位女買家，目前她的具體身份還不得而知。 莫內於一八九○年至一八九一年在法國諾曼第區的吉維尼（Giverny）家中繪製二十五幅《乾草堆》...
2019-05-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
高銀111億奪啟德商業地
市區地供應有限，故受財團追捧，其中啟德第4C區4號商業地皮，於上周五截標後昨日公佈結果，由高銀以逾111億奪得，以可建樓面86.3萬方呎計算，每呎樓面地價為12888元，高於市場估值上限。 樓面呎價1...
2019-05-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
零售工業數據遜預期 美推遲汽車關稅 杜指升115點
美國零售數據及工業生產表現欠佳，拖累美股早段最多下挫190點。惟其後有報道指，美國總統特朗普計劃將汽車關稅推遲最多半年，美股隨即轉跌為升，杜指一度倒升164點，見25696點；納指升32點，見7766...
2019-05-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
尖刀遇殘兵 洛杉磯發「達」
FC洛杉磯延續上季強勢，本輪前以廿七分高踞西岸榜首，總成績亦是美職廿四隊之冠。而該隊累積十二球於射手榜領放的前鋒卡路士韋拿，揚言周四聯賽定要延續腳風，領軍主場擊退近況回落的FC達拉斯！（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台明早10:00直播） 上季首次參戰美職的FC洛杉磯，即以五十七分成為西岸季軍，今季成績更上一層樓，開季十二輪豪取八勝三和一負佳績，累積廿七分暫列總成績第一位。該隊教練巴特利滿意道︰「我為麾下球員感到驕傲，他們每戰均交足水準，絕對配得上目前的成績。」 韋拿神射手領放 球隊今季成績穩步上揚，全因火力可靠，十二輪轟入廿九球，...
2019-05-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
七座四驅 新Santa Fe貴氣高升
韓國現代上周末在九龍塘又一城，首展新一代Santa Fe七座四驅車，豪華氣派大幅提升，加上三十餘萬元起的相宜售價，吸引不少家庭人士入市。文、圖：彭志揚 全新大改款Santa Fe造型耳目一新，...
2019-05-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
康城紅氈有奀星被逐唔肯走 鞏俐Cool爆現身 透視裝顯貴氣
《第72屆康城影展》於香港時間昨日凌晨正式揭幕，鞏俐、昆凌等一眾華裔女星現身紅地氈，一臉Cool爆的鞏俐穿上白色透視晚裝，很有氣勢。不過同場加映大量內地網紅及奀星亂入，曾在《延禧攻略》演丫環的施予斐更...
2019-05-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
勇闖高峰——名譽絕不可以輸
「打官司令人身心俱疲，動用資金又多，我一直不鼓勵人打官司！」海天堂創辦人兼集團主席吳耀明博士（圖右）雖然是這樣說，但他卻為自己的心血海天堂打了一場漫長的官司，他說：「我覺得做人不可以輸名譽，我沒有做不...
2019-05-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
順理成章——埠際賽讓分須改
上周六舉行的港澳盃再次由港隊馬包辦三甲，情況跟近屆不同的是，第四名由澳門馬 「珍珠勁旺」取得，此駒也是早前在三月舉行的澳港盃一役，五匹澳門馬中表現最佳的一駒。 「珍珠勁旺」是上屆澳門打吡冠軍，服役以來，單論草地賽績，十七戰全入三甲，可算是澳門現役馬中的優質新血。剛戰在港澳盃陣中，鞍上人查維斯的發揮已無懈可擊，結果仍不敵三匹當打的港隊馬。再看近年這項港澳埠際賽即港澳盃及澳港盃的賽果，可知澳門馬雖受讓十五分，但平均競爭力實遠遜於港隊馬。 以往在澳門舉行的澳港盃，由於跑道是天然草，天雨時場地會很快會起變化。這樣的話，偶爾會看到澳門馬藉場地之利獲點甜頭。然而在香港舉行的港澳盃，沙網...
2019-05-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6