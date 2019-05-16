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習近平籲同建開放融通亞洲

2019-05-16 列印
　　亞洲文明對話大會昨天上午在北京開幕，國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。這場以「亞洲文明交流互鑒與命運共同體」為主題的大會，聯合國教科文組織等國際組織負責人，亞洲四十七個國家以及近五十個域外國家的各界代表參加了是次大會。

　　習近平在演講中提及，如各國重新回到自我封閉的孤島，人類文明將因老死不相往來而失去生機活力。同時表示亞洲近幾十年發展，經驗之談是要敞開大門，主動融入世界經濟發展潮流，相信亞洲人民也想遠離封閉，希望各國秉持開放精神，推進政策溝通、實施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，共同構建亞洲和人類文明共同體。

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