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12歲廣西小學生發明曬衫神器

2019-05-16 列印
　　廣西南寧十二歲小學生盧結軻發明了一個懂得自動曬衫收衫的神器「智能晴雨棚」，下雨時衣架可以自動收回，晴天時自動伸出。他說因為有一次下雨忘記收衣服被媽媽罵，便開始和爸爸、老師一起研究這個發明，並獲得第三十四屆廣西青少年科技創新大賽一等獎。

　　「在下雨的時候，有雨滴滴到這個（傳感器），雨棚會伸出來，衣架收回去，避免衣服被雨水淋濕。」據盧結軻介紹，當上面的雨水乾掉後，衣架會繼續伸出來晾曬衣服；除了可以根據濕度調整晾曬「模式」外，這個智能晴雨棚還安裝有光敏傳感器，一旦感應到光線下降，雨棚同樣會自動伸出，衣架收回，以免衣物被淋濕，可以說是十分貼心了。

　　神器由盧結軻自己畫設計草圖，在爸爸和學校的科技指導老師幫忙下，購買零件回來一起進行編程和組裝。

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