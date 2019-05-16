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柯文哲落實 參加總統大選

2019-05-16 列印
　　台北市長柯文哲日前接受日本《朝日新聞》專訪時表示，準備好參加明年的總統大選，將會先在高雄展開活動，目前未有實際行動，要等最後朝野政黨代表參選的人選出爐後，再作判斷，他又以日本戰國時代武將德川家康為例子，認為最後勝利者是要能忍耐的人。

　　柯文哲在專訪中，談及大陸的「一國兩制」主張。他表示，如果是像在香港實施的那種形式，在台灣並不可行。

  柯文哲批評蔡英文走的是「親美抗中」路線，利用中美對立局面圖利，指這種路線的風險很高。他形容自己是走「親美友中」路線，要和美國、大陸建立良好關係。
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