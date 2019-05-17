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中國上月起封鎖所有版本維基百科

2019-05-17 列印
　　據外媒報道，營運網絡百科傳書「維基百科」（Wikipedia）的維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）證實，中國大陸於上月起封鎖所有語言版本的維基百科，發言人連恩（Samantha Lien）早前表示，基金會四月發現在中國境內無法連上維基百科，經仔細分析內部流量報告後，證實維基百科所有語言版本都被封鎖，而中國並不是第一個封鎖「維基百科」的國家。

　　過往，維基百科網站的六四事件和西藏等涉及敏感議題個別條目過去在中國一直被封鎖，但主網頁仍可連上，而維基百科於四月開始懷疑網站遭中國全面封鎖，追蹤中國網絡審查情况的機構GreatFire.org測試後發現，由四月二十三日起，在中國境內就開始不能連接維基百科。中國國家互聯網信息辦公室暫時沒有回應相關消息。除了中國外，維基百科亦曾於二○一七年被土耳其下封殺令，而委內瑞拉在二○一九年亦曾多次封鎖網站。

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