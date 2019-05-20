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載物超高度限制 杭州貨車遭撞塌天橋

2019-05-20 列印
　　杭州鬧市區一條行人天橋被一輛載物超出高度限制的大貨車撞塌，幸好無人傷亡，警方事後將貨車司機拘捕。

　　事發在周六晚上約十時半，杭州消防指揮中心接到報警，稱江乾區四季青街道慶青路邵逸夫醫院門口行人天橋倒塌，貨車司機被困。警員及消防到場，經搜索無人被困，目擊者指，當時一輛紅色大貨車由西往東行駛時，由於超高，頂部撞到行人天橋，橋下一輛私家車和貨車被壓。

　　經測量，貨車的最高高度為五點七米，而橋身限高限高四點五米；行人天橋暫停使用。

相關部門已連夜在路面劃起斑馬線。警方亦在現場周邊圍起警戒線，並對涉事路段採取交通管制措施，至今早現場已清理完畢，恢復行車。事故正在進一步調查中。

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