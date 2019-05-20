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蔡英文與賴清德就初選隔空對話

2019-05-20 列印
　　正參與台灣民進黨總統初選的前行政院長賴清德指目前面臨初選困境，就是箭已射出去，但靶卻被移走。蔡英文總統昨日回應指，目前按中常會、中執會決議進行內部協調，是民進黨的民主程序，「我們都應該要耐心地走完黨的民主程序」。

　　面對競爭對手賴清德提出面臨困境的言論，蔡英文表示，正在民主程序當中，至於後續整個初選怎樣走，會遵照黨的民主機制，此機制是為了團結民進黨，所以「我們都應該要耐心地走完黨的民主程序」。

　　另外，蔡英文今日上任三周年，她表示不會替自己打分數，但支持度正在提升，民眾對執政團隊的肯定也持續提高，她續指，目前最重要的是傾全力把政務做好，打好發展基礎，而初選目標是集結最大戰力和團結的團隊，打一場漂亮的選戰。



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