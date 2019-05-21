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日報新聞 > 中國

媒體誤報貿戰停火

2019-05-21 列印
　　中美貿易戰經歷十一輪談判後均未有寸進，昨日有官媒突然發佈權威消息指「中美貿易戰停火！止戰！」，海內外媒體亦有報道，惟消息其後證實為誤傳，經查後，確定該消息是去年五月二十日所發的舊稿，並非今日所發。

  該官媒聲明又指，對於盜用其名義發佈虛假新聞的行為予以譴責，並保留依法追究責任的權利，而所謂「停戰」消息隨後已從網站刪除，轉載消息的媒體也隨即將報道下架。

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