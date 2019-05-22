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徐曉冬不賠禮 傳被列「失信人」

2019-05-22 列印
　　近日，一段「武林打假人」徐曉冬用四十七秒擊敗「點穴大師」呂剛的影片熱傳，與此同時，一份裁定書顯示，徐曉冬因未履行公開賠禮道歉義務，被列入失信人名單。據了解，此前徐曉冬因稱太極拳傳人陳小旺「假打」，徐曉冬被判名譽侵權，應賠償並道歉。對此，徐曉冬回應會繼續打「假」，不過，網易昨日流傳一段道歉啟事，但未知是否屬實。

　

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