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寧波化工廠著火 兩職員葬身火場

2019-05-27 列印
　　寧波市北崙區一間燃料化工公司發生大火，有兩名失蹤者證實死亡，火警發生在周六下午三時許，據悉，寧波市北崙區白峰街道北海燃料化工公司一個油罐著火，消防趕至將火撲滅後，發現有兩名職員失蹤，直至周六晚上七時多，現場找到其中一人，經確認已不幸死亡，而到昨日凌晨四時多，再尋獲另一人，亦證實死亡。

　　據了解，兩名死者均是北海燃料公司一項目工程承包商的職員；​​​​另外，經環保部門持續監測，周邊環境暫時未發現異常。

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