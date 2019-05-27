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南航飛北京遇冰雹 擋風玻璃破裂

2019-05-27 列印
　　南方航空一架客機昨日於北京機場降落時遇冰雹，擋風玻璃被擊中出現裂痕，幸最後平安降落，人機安全。該班客機為南方航空的航班，昨日下午由廣州飛抵北京機場時，遇到落冰雹。據了解，機頭的擋風玻璃因被冰雹擊中而出現嚴重裂痕，事後，該航班已平安降落，機上所有人員平安無恙。消息指，該航班的飛機為A380客機，而南方航空暫時未就事件作任何回應。

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