國產航母首艦第六度海試

據新浪微博消息指，國產航母首艦二號於日前在鞭炮聲中再次駛離大連碼頭，開始了第六次海試，而據遼寧海事局發佈的遼航警警告，此次試航將到本月三十一日下午四時結束，共持續約六天。目前，航母甲板上的所有標誌線已畫設完畢，已具備試驗艦載機起降的基礎。內地軍事專家表示，這應該是該艦的最後一次海試，之後可能會再返回大連碼頭噴塗艦橋和舷首的舷號，再在合適的時間宣佈交付海軍；不過，亦有一種可能 ，是像之前遼寧艦升級後的海試一樣，直接在試驗完成後掉頭直奔青島航母基地，最終在該處完成塗舷號與試驗艦載機起降。



據了解，美國國防部在中國大陸新軍力報告中預測，解放軍第一艘自製航空母艦零零二號艦可望於今年服役，提升北京對遠洋投射影響力的能力，因此這艘新航空母艦的動向格外引人矚目，或會引起新一輪軍備競賽。



