  • 2019年5月29日 星期三
  • 25º
  • 92%
熱門： 李兆基關愛座馮永業高海寧眼角膜

日報新聞 > 中國

第57名「紅通犯」莫佩芬 外逃六年自首

2019-05-29 列印
　　據中紀委國家監委網站顯示第五十七名「百名紅通人員」莫佩芬正式歸案，當局指這是落實中央追逃追贓工作部署取得的重要戰果，強調「海外不是法外」，沒有地方能夠成為避罪天堂，未來將堅定不移深入推進追逃追贓工作。

　　當局再次正告境外在逃的腐敗份子，徹底放棄幻想，盡快回國自首，積極退贓，爭取寬大處理。

　　「百名紅通人員」之一的浙江女子莫佩芬，外逃六年後，在周二早上回國自首，並表明願意積極退贓，她亦是中共十九大以來第九名歸案的「百名紅通人員」，亦是自「天網行動」開始以來及第九名歸案的「百名紅通人員」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd