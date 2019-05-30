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竊匪偷掃二維碼 轉走他人微信資金

2019-05-30 列印
　　現時在內地外出購物使用電子支付愈來愈方便，但一不留神，很可能在不知不覺下招致損失，近日重慶江北公安分局破獲一宗在超市收銀處盜刷微信支付的案件，案中有四名受害人都透過微信二維碼（QR Code）在超市排隊付錢，他們等候期間被疑犯從身後靠近，並以自己的手機偷偷掃描其手機的二維碼，從而轉走微信裏的資金，分別損失五百至九百元人民幣不等。

　　在重慶江北分局接獲多人報案，指多名顧客在同一家超市內被人透過刷二維碼偷錢。在上月底至本月初，有四名受害人在超市內排隊等候付款時，被疑犯透過盜刷二維碼，導致微信帳戶裏的錢被轉走。民警指翻看超市的監控錄像，片段中疑犯下手時，會盡量走近目標對象，從他們身後找機會舉起手機掃描目標手中的手機，成功掃到二維碼後他便立即轉身離開，疑犯事後已被警方拘捕。

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