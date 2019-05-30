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柯文哲籲中國：民主可慢慢釋放

2019-05-30 列印
　　台北市長柯文哲日前接受當地電視台專訪，談到兩岸關係時重申「兩岸一家親」為「釋出善意的底線」，並說鼓勵中國大陸往正確方向前進，「民主可以慢慢釋放」，他接受節目專訪時就兩岸關係及明年總統大選發表看法，柯文哲重申應對大陸表達善意，並指中國大陸可參考前總統蔣經國在台灣的經驗，「一步到位不太可能，但民主可以慢慢放」，並說中國大陸至少不是北韓，要鼓勵中國大陸往正確的方向前進。

　　至於總統大選，柯文哲說，大家對他期待太高，不能因為他贏了二○一四跟和二○一八年的選舉，就覺得他一定會贏得二○二○的大選，而且他沒錢、沒組織選舉，柯文哲表示，會在九月截止報名前決定是否參選。

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