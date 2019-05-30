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習近平應邀下周訪俄

2019-05-30 列印
　　中國外交部發言人陸慷昨日宣佈，國家主席習近平應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）邀請，於下周三至周五對俄羅斯進行為期三日的國事訪問，而陸慷亦確認習近平訪俄期間，會出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇，論壇主要討論俄羅斯、新興市場和世界整體而言面臨的關鍵經濟問題，自一九九七年開始舉辦，而俄羅斯總統由二○○六年開始支持和參與這項盛事。

　　中俄雙方一直就習近平訪問事宜進行協調，普京早在本月十三日在位於索契的國家元首度假屋Bocharov Ruchey招待中國外長王毅時，便已經與他討論習近平於下月訪問俄羅斯的相關事宜。

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