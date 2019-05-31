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習近平下周訪俄　簽署聯合聲明

2019-05-31 列印
　　國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請，下周三至周五對俄羅斯進行國事訪問，並出席第廿三屆聖彼得堡國際經濟論壇，外交部昨日就習近平出訪俄羅斯舉行吹風會，表示中俄元首會簽署兩份重要聯合聲明，推動兩國關係發展及加強地區安全重點戰略協作，習近平此行更會獲得普京母校頒發名譽博士學位。

　　外交部副部長張漢暉表示，訪問期間兩國元首將簽署關於中俄關係的聯合聲明，對兩國關係整體發展和各領域合作作出規劃部署，核心是加強兩國關係，共同開啟中俄關係的新時代，並就涉及國際戰略穩定問題發表聯合聲明，加強戰略協作。



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