中國計算機學會 暫終止與IEEE交流

美國對華為的禁令已蔓延至學術界，國際電氣與電子工程師協會（IEEE，Institute of Electrical and Electronics Engineers）日前承認，協會曾發電郵要求禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人，以遵守美國及其他地區內規定的法律義務；與此同時中國計算機學會（CCF）發表聲明，宣佈暫時終止與IEEE交流合作，另外，據悉，對於華府的制栽，華為正尋求與俄羅斯合作。



中國計算機學會周四在其官網發佈了《CCF關於IEEE通信學會不當行為的聲明》指旗下的學會以當地法律為由限制會員的活動，嚴重違背國際性學術組織應遵循的開放、平等和非政治化的基本原則以及學術組織應遵循的基本準則；聲明指，從保護學者和學術共同體的角度出發，暫停與ComSoc的合作。



