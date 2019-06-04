北京地鐵封木樨地站三個出入口

今日是六四事件三十周年，北京地鐵日前透過微博表示，自本周一早上十時起，北京地鐵一號線木樨地站西北面的A1、A2以及B2出入口封閉，至另行通知。北京地鐵方面未有解釋原因，但北京地鐵當局未有封閉位於六部口附近的西單站出口。



北京地鐵跟往年一樣，在敏感的時刻，木樨地西北面的出入口都因為不同原因被封閉，而今年在A出口旁邊的B2出入口亦告封閉，而各個被封的出口於昨日午後，更有便衣警員駐守。



公司日前於官方微博公佈有關決定，但未有對外界公佈具體原因，也關閉該則發文的留言功能，但據傳同樣有民眾喪生的六部口附近的西單站，則未有出口被封。



六四事件發生的時候，外地的軍隊經過木樨地入城，而包括天安門母親發起人丁子霖兒子蔣捷連等多人在此喪生，她曾於九年前的六月三日獲官方安排，與亡夫蔣培坤到木樨地地鐵站外，拜祭兒子。



