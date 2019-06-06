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習近平訪俄晤普京 將簽多份合作文件

2019-06-06 列印
　　國家主席習近平應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的邀請，昨日開始至明天一連三日對俄羅斯進行的國事訪問，今年是中俄兩國建交七十周年，中國外交部表示，兩國元首會晤期間將簽署兩份重要政治成果文件，同時見證雙方有關部門簽署多份各領域的合作文件。　

　　據克里姆林宮新聞局報道，兩國元首周三將在莫斯科舉行高級別會晤，重點討論大型經濟項目並就國際地區熱點問題交換雙方意見，探討如何進一步深化中俄全面戰略協作夥伴關係，並於會晤後簽署或見證簽署重要合作文件，昨晚習近平與普京出席了中俄建交七十周年慶祝活動。

　　訪俄期間，習近平亦會出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇，並在論壇上致辭，而俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）日前見記者時表示，習近平訪俄期間，中俄將簽署約三十份文件以鞏固中俄關係。

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