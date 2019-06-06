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貿易戰緊張 中國暫停購美大豆

2019-06-06 列印
　　中美貿易關係緊張之際，美媒於昨日引述知情人士指，由於中國暫時都不會再向美國購入大豆，因此，中國計劃將早前購入的大部份美國大豆囤積作國家儲備，而不會急於加工處理。

　　有報道指，隨着中美兩國的貿易談判陷入僵局，中國已暫停購買美國大豆。

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