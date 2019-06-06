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長征十一號火箭　 首次成功海上發射

2019-06-06 列印
　　長征十一號海射運載火箭，昨日中午十二時左右，在黃海發射，將技術試驗衞星捕風一號A、B星及五顆商業衞星共七顆衞星順利送入預定軌道，試驗取得成功，這是中國首次在海上實施運載火箭發射技術試驗。

　　此次試驗採用長征十一號海射型固體運載火箭（又名CZ-11 WEY號），以民用船舶為發射平台，探索了中國海上發射管理模式，驗證了海上發射能力，有利於更好地滿足不同傾角衞星發射需求。運載火箭海上發射具有靈活性強、任務適應性好、發射經濟性優等特點，可靈活選擇發射點和落區，滿足各種軌道有效載荷發射需求，為「一帶一路」沿線提供更好的航天商業發射服務。

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