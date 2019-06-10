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貿易戰影響 擴大至教育層面

2019-06-10 列印
　　中國外交部和教育部日前罕有地對美國作出「預警三連發」，呼籲中國公民到美國留學或旅遊要注意人身安全，而官方媒體均就此大肆報道及發表相關評論文章。

　　分析指，中美的爭端正從經貿、科技，拓展至教育、文化領域，直指美國已將針對目標擴大到在美華人和打算赴美的中國公民身上，情況急轉直下，將來可能會掀起一股排華浪潮，而自貿易戰開打後，華府亦成功鼓動了不少民眾對中國崛起的焦慮和不滿，有內媒評論指，應該借鏡廿一年前的印尼排華事件，避免悲劇重演。

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